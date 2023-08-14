وفد من «التنسيقية» يلتقى سفير غانا لبحث التعاون في الزراعة والاستثمار

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، سفير دولة غانا لدى القاهرة، عبيد بوامه أكوا، وعدد من أعضاء السفارة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وشهد اللقاء بحث سبل زيادة وتوطيد التعاون في مجالات الزراعة والاستثمار والمجالات الرياضية، والتعاون في المجال الثقافي والتعليمي، حيث أعرب سفير غانا، عن مدى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وغانا، منذ عهد الزعيمين جمال عبد الناصر وكوامي نكروما وحتى الآن.

وأبدى السفير حرصه على دعم سبل التعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خاصة في ظل دور الشباب المؤثر في الحياة السياسية في غانا.

وأكد وفد التنسيقية، أنّ العلاقات بين مصر وغانا ذات طبيعة خاصة واستثنائية، حيث خاضت الدولتان معا معارك التحرر الوطني واستقلال القرار، وأضاف الوفد أنّه انطلاقا من جذور الماضي تسعى التنسيقية لبناء حاضر ومستقبل مشرق بين الدولتين وتشييد جسور العلاقات والتعاون بين الشباب من الجانبين.

تمكين الشباب والمرأة في مصر

وأشار الوفد إلى ما تحقق في مجال تمكين الشباب والمرأة في مصر، وعن التطلع لمزيد من العمل المشترك بين مصر وغانا في المجالات المختلفة، مؤكدين مدى اهتمام مصر بتدعيم العلاقات مع الأشقاء في أفريقيا.

وفي نهاية اللقاء، قدّم الوفد ميدالية التنسيقية، للسفير الغاني، تقديرا لعمق العلاقات بين البلدين.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وبسمة العقدة، ومحمد هندي، وشيرين ممدوح، أعضاء التنسيقية.