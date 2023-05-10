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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى النائب محمود بكري

كتب:

الوطن
02:36 ص | الأربعاء 10 مايو 2023
الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري

الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الحزن والأسى، الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية في الساعات الأولى لصباح اليوم.

وقدمت التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري أعلن وفاة شقيقه الكاتب الصحفي والنائب محمود بكري، بعد غيبوبة ناتجة عن وعكة صحية منذ عدة أيام.

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