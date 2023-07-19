وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي عددا من سفراء أوروبا الشرقية

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من سفيرة سلوفاكيا، لينكا ميهاليكوفا، وسفير التشيك، إيفان يكل، وسفير بلغاريا، ديان كاتراتشيف، وسفير سلوفينيا، ساشو بودلسنيك.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتناول اللقاء تجربة التنسيقية ودورها في الحياة السياسية، والحراك الشبابي الذي أحدثته بمختلف الاتجاهات والتوجهات، وما أثمرت من نتائج على الساحة السياسية.

كما أكد وفد التنسيقية، على ضرورة السعي نحو تعزيز العلاقات المصرية مع دول أوروبا الشرقية، في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، لاسيما توطيدها سياسيا، من خلال العمل المشترك، وتعزيز بناء جسور التواصل.

وأكد سفير التشيك وسفير بلغاريا، على ضرورة تعظيم العمل المشترك خاصة في مجال الطاقة.

وثمنت سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة، دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إثراء الحياة السياسية ودورها الرائد في صناعة الكوادر الشبابية المتميزة في المجال العام، وتمكين الشباب والمرأة، وأكدت على نجاح المبادرات الشبابية.

التبادل الثقافي والتعليمي

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الهامة، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات التي تدور على الساحة الدولية، وسبل دعم العلاقات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، ومناقشة تحفيز التبادل الثقافي والتعليمي، ودعم التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والسياحة والطيران.

الحوار الوطني

وتطرق اللقاء لمجريات ما تناوله الحوار الوطني من قضايا هامة، على مختلف المحاور والموضوعات، وأهميته كوسيلة لوضع رؤية مستقبلية لكافة التحديات.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من: النائب طارق الخولي، والنائبة هادية حسني، عضوا مجلس النواب، ويوستينا رامي، عضو التنسيقية.