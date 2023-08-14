«القاهرة الإخبارية»: القوات الأوكرانية تقصف ديرا في منطقة خيرسون

اعلنت السلطات المحلية في منطقة نوفا كاخوفكا الخاضعة للسيطرة الروسية، عن تعرض دير منطقة خيرسون للقصف بقذائف الهاون من جانب القوات الأوكرانية، حسب خبر عاجل من قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت السلطات في بيان صحفي أن سطح أحد المباني في منطقة دير كورسون «أم الرب» دُمر، كما أدى القصف بقذائف الهاون إلى إلحاق أضرار بكتلة الدير، مشيرة إلى أنّ قذيفة أصابت مدرسة في القرية.

وأضافت أن الطابق الثاني من المبنى تعرض لأضرار شديدة، فيما جرى الإبلاغ عن سقوط 6 قذائف معادية، دون وقوع إصابات.