«القاهرة الإخبارية»: قتيل وجريح في انفجار حوض لبناء السفن بتركيا

أفاد عمر أحمد، مراسل «القاهرة الإخبارية»، في تركيا، بأنّ انفجارًا وقع بميناء توزلا في إسطنبول، أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وفاة عامل بسبب الانفجار

وأضاف «أحمد»، أنّ الانفجار وقع على متن سفينة في منطقة أحواض بناء السفن في توزلا، بسبب ضغط الغاز في خزان نفايات السفينة.

ولفت إلى أنّه جرى إرسال الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الصحية وفرق إدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث، وتبيّن أنّ عاملا توفي وأصيب عامل آخر بجروح طفيفة، وفتحت الشرطة تحقيقًا في الانفجار.