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«القاهرة الإخبارية»: غرق أكثر من 4 آلاف منزل بسبب فيضانات روسيا

كتب:

أحمد شوقي
10:25 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
فيضانات الصين

فيضانات الصين

ذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أنّ الفيضانات التي اجتاحت الشرق الأقصى في البلاد أجبرت أكثر من 2500 شخص على النزوح عن منازلهم، اليوم، كما أنّ العواصف المطيرة في أعقاب الإعصار «خانون»، أدت إلى انقطاع حركة الطرق إلى 28 منطقة سكنية، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى أنّ المياه غمرت مساحات شاسعة من الطرق واجتاحت 4620 منزلًا في 15 بلدية، فيما بدأت مياه الفيضانات في الانحسار بمعظم أنحاء «بريموري»، وكانت أسوأ حالات الفيضانات عند نهر «مالينوفكا» بالقرب من قرية «راكيتنوي».

وتراجعت قوة خانون بعدما ضرب جنوب اليابان، الأسبوع الماضي، إلى منخفض مداري خلال عبوره شبه الجزيرة الكورية ليصل إلى اليابسة في شمال شرق الصين، ليل الجمعة، ما تسبب في انهيارات طينية أودت بحياة 21 شخصًا على الأقل في إقليم لياونينج.

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بقلم أحمد شوقي