«القاهرة الإخبارية»: إصابة 3 أشخاص في هجوم روسي على أوديسا بأوكرانيا

قال أوليه كيبر، حاكم مدينة أوديسا الأوكرانية إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أُصيبوا في هجوم شنته روسيا خلال الليل على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

هجمات متكررة علي ميناء أوديسا

وأضاف عبر تطبيق تليجرام: «نتيجة لهجوم العدو في أوديسا اندلعت عدة حرائق جراء الشظايا الصاروخية المتساقطة»، وتابع: «أدت موجة الانفجار إلى تطاير النوافذ من المباني، ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا».

وتعرضت أوديسا أكبر ميناء وقاعدة بحرية في أوكرانيا، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المُسيّرة بعد انسحاب روسيا في يوليو من اتفاق كان يسمح بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.