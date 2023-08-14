رئيس مصر لتأمينات الحياة: 500 دولار قيمة وثيقة «معاش بكرة» للمرة الأولى

أكد أحمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إن أقساط وثيقة «معاش بكرة» الدولارية للمصريين في الخارج، يمكن سدادها عن طريق بطاقة ائتمان أو خصم، صادرة من أحد البنوك في خارج مصر، ويكون السداد بالدولار.

وأوضح رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة أنه يمكن شراء الوثيقة عن طريق تطبيق الموبايل، ويتم إرسال صورة من الوثيقة على الإيميل الخاص بالعميل.

قيمة شراء وثيقة «معاش بكرة»

وقال «عبدالعزيز» إنه من خلال خدمة الكول سنتر الخاص بشركة مصر لتأمينات الحياة، يمكن للعميل خارج مصر، التواصل للحصول على أي مساعدة في شراء الوثيقة، وحل أي مشكلة تواجه العملاء.

وأضاف أنه ليس هناك أقساط دورية على الوثيقة، ولكن كل قسط يتم دفعه يعتبر وثيقة مستقلة، مشيراً إلى أن قيمة شراء وثيقة «معاش بكرة» بالدولار للمصريين في الخارج، تبدأ من 500 دولار للمرة الأولى.

الحد الاقصى لسن العميل

وأشار رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة إلى ان الحد الاقصى لسن العميل، وقت شراء الوثيقة، هو 59 عاماً، وتبلغ مدة كل وثيقة 5 سنوات.