«البنك الأهلي»: وثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين بالخارج تشجع على الشمول المالي

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن وجود منتج مثل وثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين في الخارج، هي فكرة مختلفة تماما عن أي منتج تأميني متمثلة في معاش بكرة للمصريين بالخارج لتوفير الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري خارج مصر.

وأضاف رئيس البنك الأهلي، أن وثيقة معاش بكرة بالدولار للمصرين بالخارج يعتبر أول منتج تأميني بالدولار في السوق المصري.

وأوضح عكاشة، أن الوثيقة لم تقتصر على الشق التأميني فقط، ولكن يشجع هذا المنتج على الشمول المالي الذي لا يقتصر أيضًا على البنوك فقط.

ولفت إلى أن منذ عامين جرى إصدار وثيقة معاش بكرة بالجنيه المصري، وبلغت حصيلة هذه الوثيقة 7.8 مليار جنيه.