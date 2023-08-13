محمد الباز يدعو المصريين بالخارج للإقبال على شراء وثيقة «معاش بكرة»

دعا الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، المصريين بالخارج، بالقيام بواجبهم تجاه البلد، والمساهمة في حل أزمة نقص الدولار، موضحًا: «غدا سيتم إطلاق وثيقة (معاش بكرة) بالبنك الأهلي للمصريين بالخارج».

وقال الباز، خلال برنامجه «آخر النهار»، المُذاع على قناة «النهار»، إن شركة مصر لتأمينات الحياة، بالاشتراك مع البنك الأهلي، ستعلن وثيقة تأمين بالدولار للمصريين بالخارج، وهذه الوثيقة ستكون بدفع قسط وحيد، بالإضافة إلى رسوم الإصدار، بحد أدنى بقيمة 500 دولار إلى 10 آلاف دولار بحد أقصى، وممكن دفع قيمة القسط الوحيد بالتقسيط 50 دولارا كل شهر.

المواطن المصري المستفيد الأول

وتابع الكاتب الصحفي: «الطرف الأول المواطن المصري المغترب، هيستفيد أنه عندما يبلغ سن الاستحقاق بعد الستين، يقدر يحصل على معاش بـ3 طرق، إما دفعة واحدة، أو دفعات شهرية لمدة عشر سنوات، أو لمدة 15 سنة».

ضرورة دعم الحصيلة الدولارية للدولة المصرية

وأوضح الإعلامي: «هنا الناس اللى بتتغنى بالوطن وحب الوطن، لازم يعرفوا إن مصر في مشكلة، عشان الحصيلة الدولارية، والدولة بتبذل مجهود عشان توفر الدولار، وتستورد السلع الأساسية، هنا المواطن يقف جنب بلده، والدولة مش بتشحت، لكنها بتعمل أفكار تزود حصيلتها الدولارية وتفيد الناس كمان».