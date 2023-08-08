نهر «سونجواجيانج» بالصين يسجل أول فيضان في 2023 بسب الأمطار الغزيرة

قالت وزارة الموارد المائية الصينية، إن «نهر سونجواجيانج» الواقع شمال شرق البلاد، سجل أول فيضان في 2023، على خلفية الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت الصين على خلفية «إعصار دوكسوري».

وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن «إعصار دوكسوري»، في ارتفاع منسوب مياه عشرات الأنهار في عدة مناطق صينية.

وتواصلت عمليات الإنقاذ والإغاثة بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات واسعة النطاق سببها «إعصار دوكسوري» الذي ضرب العديد من مناطق شمال وشمال شرق الصين منذ أواخر الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

من جانبه، أشار وزير الموارد المائية الصيني، «لي قوه يينج» في اجتماع، إن 85 نهرا تجاوز مستويات الإنذار، فيما أصدرت «مقاطعة هيلونججيانج» الواقعة شمال شرقي البلاد، تحذيرين من الفيضانات، وفقالما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.