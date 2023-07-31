إنذار أحمر في الصين.. إجلاء عشرات الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)

أعلنت هيئة مكافحة الفيضانات في العاصمة الصينية بكين، اليوم الاثنين، عن إجلاء آلاف الأشخاص في عدة مناطق من العاصمة ومحيطها، بسبب الأمطار الغزيرة، التي تضرب منطقة بكين، وأشارت تقديرات رسمية إلى أن عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم ومناطق معيشتهم، يتجاوز 52 ألف شخص.

Massive floods due to heavy rains in Beijing, China



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بيان للسلطات الصينية

وأصدرت هيئة مكافحة الفيضانات، في بيان أصدرته قبل قليل، جاء فيه أنه «اعتباراً من الساعة 20.00 بتوقيت بكين، في 31 يوليو 2023، تم إجلاء 52384 شخصاً كانوا في خطر»، وأغلقت السلطات الصينية 107 طرق جبلية، بجانب تعليق العمل في 4069 موقع بناء، مع إغلاق المعالم السياحية في المدينة.

إغلاق المعالم السياحية بسبب الإعصار

وتم إغلاق المعالم السياحية في بكين، بحسب صحيفة «فوجيان ديلي» الصينية، بسبب إعصار «دوكسوري»، الذي أثر على أكثر من مليون و400 ألف شخص في مقاطعة «فوجيان»، وتم إجلاء 363 ألف شخص.

وكشفت الصحيفة الصينية أن أكثر من 26 ألفا و687 فداناً من الأراضي الزراعية تأثرت بالإعصار، الذي تسبب أيضاً في تدمير ما يزيد على 90 منزلاً في المحافظة، كما تعرض 346 منزلاً لأضرار جسيمة، وأصيب 4571 منزلاً بأضرار متوسطة، في الوقت الذي سجلت الخسائر الاقتصادية المباشرة نحو 3.053 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 427 مليون دولار.

إعلان الصين الإنذار الأحمر

وأعلنت الصين الإنذار الأحمر خاصة في منطقة العاصمة بكين، التي يعيش فيها أكثر من 22 مليون نسمة، وفي مدينة تيانجين المجاورة، البالغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، وفي مقاطعتي «خبي» في الشمال، و«شاندونج» في الشرق، وكذلك أجزاء من مدينة «خنان» في الوسط.