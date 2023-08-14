نتيجة تنسيق كلية الهندسة بجامعة أسوان 2023.. فارق كبير عن العام الماضي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق كليات الهندسة في جميع المحافظات ومن ضمنها نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة أسوان 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم قبل ساعات بالعاصمة الإدارية بحضور مسؤولين ووسائل إعلام.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة أسوان 2023

وجاءت نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة أسوان 2023 مختلفة بنسب مختلفة عن العام الماضي حيث تقبل الكلية هذا العام بحد أدنى 350 درجة فيما كانت درجات العام الماضي 2022 بحد أدنى 347 درجة.

وزير التعليم العالي يعلن فرص تعليمية شاغرة بالشعبة الهندسية

وقبل ساعات أعلن وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور عن وجود فرص تعليمية شاغرة في مجموعة متنوعة من التخصصات الجامعية تشمل الشعبة الهندسية في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكليات الفنون الجميلة، وكليات العلوم والفنون التطبيقية، وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، واللغات والإعلام، والآثار، بالإضافة إلى الكليات والجامعات التكنولوجية.

وأشار الوزير إلى وجود فرص شاغرة لطلاب التنسيق في المرحلة الثانية في التخصصات العلمية مثل كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.