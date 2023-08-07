لو مجموعك بين 60% و65%.. كليات متاحة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية

كثير ما يقع طلاب الثانوية العامة في الخطأ أثناء التقديم لتنسيق الجامعات، مما يسبب مشكلات كثيرة في اختيار الكليات، لذلك نقدم نصائح للطلاب من خلال ما نشره الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.

وذلك مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية، و342 درجة للشعبة الهندسية، و289.5 درجة للشعبة الأدبية.

أبرز الكليات المتاحة

وتقدم «الوطن» نظرة على تنسيق العام الماضي لمن يتراوح مجموعهم بين 60% و65%:

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 270 درجة

تربية بني سويف 270 درجة

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر 270 درجة

تربية طفولة مبكرة المنيا 270 درجة

تربية طفولة مبكرة مطروح 270 درجة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية أطراف صناعية 269 درجة

فني تمريض بني سويف 269 درجة

تربية بنها رياضة 269 درجة

تربية العريش 269 درجة

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 269 درجة

دار العلوم المنيا 269 درجة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 269 درجة

تربية طفولة مبكرة بني سويف 268 درجة

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 268 درجة

معهد فني صحي رياضة إمبابة 268 درجة

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 268 درجة

تربية نوعية الإسكندرية 267 درجة.

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 267 درجة

تربية نوعية المنصورة 267 درجة

آداب الزقازيق 267 درجة

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 266 درجة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 265 درجة

زراعة الفيوم رياضة 265 درجة

تربية (طفولة) الإسكندرية 265 درجة

تربية الفيوم رياضة 265 درجة

معهدهندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 264 درجة

تربية مدينة السادات رياضة 264 درجة

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 264 درجة

زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة 264 درجة

تربية (طفولة) دمنهور 264 درجة

تربية نوعية المنيا 264 درجة

إعلام المنوفية رياضة 263 درجة

آداب بنها 263 درجة

زراعة بنها رياضة بمشتهر 263 درجة

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية أطراف صناعية 263 درجة

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات 263 درجة

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 262 درجة

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 262 درجة

معهد فني صحي رياضة سوهاج 262 درجة

آداب الإسكندرية 262 درجة

حقوق الإسكندرية 261 درجة

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261 درجة

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 260 درجة

حقوق القاهرة 260

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 260

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 260

فنى تمريض الفيوم 260

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 260

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 260

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 259

آداب عين شمس 259

حقوق جنوب الوادي 259

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 259

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 259

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 259

سياحة وفنادق الإسكندرية 258

آداب طنطا 258

تربية دمياط 258

حقوق بني سويف 258

آداب بور سعيد 258

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية 257

آداب كفر الشيخ 257

آداب المنوفية بشبين الكوم 257

أقتصاد منزلى العريش 257

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 257

تربية بنات عين شمس رياضة 257

حقوق عين شمس 257

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 257

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 256

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 256

معهد فني صحى رياضه اسيوط 256

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 256

معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 256

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 255

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 255

تربية نوعية أسيوط 255

آداب دمنهور 255

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255

حقوق الفيوم 255

المعهد العالي للهندسة الالكترونية بلبيس 255

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254

حقوق المنصورة 254

آداب حلوان 254

حقوق أسيوط 254

تربية (طفولة) عين شمس 254

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 254

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 253

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 253

حقوق أسوان 253

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 253

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 253

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 253

حقوق بنها 252

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 252

حقوق طنطا 252

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 252

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 251

تربية دمنهور رياضة 251

المعهد العالي للهندسة ببلبيس 251

دار العلوم انتساب موجه المنيا 251