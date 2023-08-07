لو مجموعك بين 60% و65%.. كليات متاحة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية
كتب:
محمد أسامة رمضان
05:59 ص | الإثنين 07 أغسطس 2023
طلاب الثانوية العامة أثناء التسجيل بالتنسيق
كثير ما يقع طلاب الثانوية العامة في الخطأ أثناء التقديم لتنسيق الجامعات، مما يسبب مشكلات كثيرة في اختيار الكليات، لذلك نقدم نصائح للطلاب من خلال ما نشره الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.
وذلك مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية، و342 درجة للشعبة الهندسية، و289.5 درجة للشعبة الأدبية.
أبرز الكليات المتاحة
وتقدم «الوطن» نظرة على تنسيق العام الماضي لمن يتراوح مجموعهم بين 60% و65%:
- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 270 درجة
تربية بني سويف 270 درجة
الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر 270 درجة
تربية طفولة مبكرة المنيا 270 درجة
تربية طفولة مبكرة مطروح 270 درجة
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية أطراف صناعية 269 درجة
فني تمريض بني سويف 269 درجة
تربية بنها رياضة 269 درجة
تربية العريش 269 درجة
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 269 درجة
دار العلوم المنيا 269 درجة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 269 درجة
تربية طفولة مبكرة بني سويف 268 درجة
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 268 درجة
معهد فني صحي رياضة إمبابة 268 درجة
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 268 درجة
تربية نوعية الإسكندرية 267 درجة.
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 267 درجة
تربية نوعية المنصورة 267 درجة
آداب الزقازيق 267 درجة
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 266 درجة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 265 درجة
زراعة الفيوم رياضة 265 درجة
تربية (طفولة) الإسكندرية 265 درجة
تربية الفيوم رياضة 265 درجة
معهدهندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 264 درجة
تربية مدينة السادات رياضة 264 درجة
زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 264 درجة
زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة 264 درجة
تربية (طفولة) دمنهور 264 درجة
تربية نوعية المنيا 264 درجة
إعلام المنوفية رياضة 263 درجة
آداب بنها 263 درجة
زراعة بنها رياضة بمشتهر 263 درجة
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية أطراف صناعية 263 درجة
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات 263 درجة
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 262 درجة
معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 262 درجة
معهد فني صحي رياضة سوهاج 262 درجة
آداب الإسكندرية 262 درجة
حقوق الإسكندرية 261 درجة
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261 درجة
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 260 درجة
حقوق القاهرة 260
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 260
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 260
فنى تمريض الفيوم 260
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 260
المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 260
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 259
آداب عين شمس 259
حقوق جنوب الوادي 259
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 259
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 259
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 259
سياحة وفنادق الإسكندرية 258
آداب طنطا 258
تربية دمياط 258
حقوق بني سويف 258
آداب بور سعيد 258
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية 257
آداب كفر الشيخ 257
آداب المنوفية بشبين الكوم 257
أقتصاد منزلى العريش 257
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 257
تربية بنات عين شمس رياضة 257
حقوق عين شمس 257
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 257
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 256
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 256
معهد فني صحى رياضه اسيوط 256
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 256
معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 256
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 255
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 255
تربية نوعية أسيوط 255
آداب دمنهور 255
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255
حقوق الفيوم 255
المعهد العالي للهندسة الالكترونية بلبيس 255
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254
حقوق المنصورة 254
آداب حلوان 254
حقوق أسيوط 254
تربية (طفولة) عين شمس 254
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 254
معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 253
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 253
حقوق أسوان 253
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 253
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 253
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 253
حقوق بنها 252
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 252
حقوق طنطا 252
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 252
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 251
تربية دمنهور رياضة 251
المعهد العالي للهندسة ببلبيس 251
دار العلوم انتساب موجه المنيا 251