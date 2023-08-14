تنسيق كلية الهندسة 2023 بالنسبة المئوية.. «شوف مجموعك جايبها ولا لأ»

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية الهندسة 2023 بالنسبة المئوية وذلك خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023.

تنسيق كلية الهندسة 2023 بالنسبة المئوية

وجاء تنسيق كلية الهندسة 2023 بالنسبة المئوية لطلاب المرحلة الأولى للشعبة الرياضية والذين حصلوا على 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41%، كالتالي:

- الحد الأدنى لكلية الهندسة لطلاب الشعبة الرياضية، حيث سجل الحد الأدنى لكلية الهندسة 348.5 درجة بنسبة 85%.

ومن المقرر أن تستعد معامل التنسيق الالكتروني بمختلف الجامعات استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 لتسجيل رغباتهم وفقا للحدود الدنيا التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.