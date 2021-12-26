عميد هندسة أسوان: توشكى مشروع القرن للصعيد.. ويضع مصر ضمن دول العالم الثاني

قال الدكتور لؤي سعد الدين عميد كلية الهندسة بجامعة أسوان، إن مشروع توشكى هو مشروع القرن بالنسبة لصعيد مصر، مشيرًا إلى أنه كان مدرجا في مصر منذ الستينات: «سينقل مصر نقلة كبيرة في الجمهورية الجديدة التي تعمل من خلال التفكير خارج الصندوق، فمشروع توشكى سيوفر على مصر استيراد القمح».

زراعات مهمة في منطقة توشكى

وأضاف «سعد الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة صدى البلد: «هذا المشروع سيسهم في دخول مصر مصاف دول العالم الثاني، إذ أنها تمتلك الكثير من الزراعات المهمة مثل النخيل، وسيتم دعمها في مشروع توشكى، وسيشهد المشروع زراعة 2.3 مليون، نخلة فالدولة إنشاء الكثير من المشروعات الاستراتيجية لخدمة المواطنين والأجيال المقبلة».

تبطين ترعتين و10 طلمبات مياه

وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة أسوان: «تم تبطين ترعتين طولهما 38 كم وهي مسافة ضخمة جدا، يتم ضخ 9 مليون متر مكعب من المياه فيهما، وتم إنشاء محطتي طلمبات لاستخدام هذه المياه حيث يوجد بهما 10 طلمبات مياه لضخ 3 ملايين متر مكعب مياه في اليوم».

وتابع أن مشروع توشكى سيحصل على الكهرباء عبر الأبراج الهوائية: «مينفعش نعمل كابلات في المنطقة واستخدمنا أكثر من 12 ألف برج كهرباء لتغطية الكهرباء في المنطقة بواقع 22047 كم أي أن هذه المسافة أكبر من المسافة بين أسوان والقاهرة بمرتين ونصف».