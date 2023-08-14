مراكز التبرع بالبلازما تفوز بالشهادة الدولية للجودة من أمريكا وأوروبا

في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وفقا لأحدث المعايير العالمية في المجالات الطبية والعلاجية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ووفقا لتوقيع اتفاقية شراكة عام 2020 بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة جريفولز الأسبانية الرائدة لمجال مشتقات البلازما، وفي خطوة مهمة وفارقة في المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، أجرت منظمة بروتينات البلازما العلاجية الدولية PPTA، زيارة إلى 4 مراكز تبرع بالبلازما تابعة لشركة جريفولز إيجيبت بكل من «مدينة 6 أكتوبر، المعادي، كوبري القبة، مصر الجديدة»، في الفترة من 16 - 19 / 7 / 2023، بغرض تقييم مدى اتباع المراكز لجميع المعايير الدولية واشتراطات الجودة لهذه الصناعة.

وخلال زيارة ممثل المنظمة، تم التحقق من امتثال المراكز لمعايير المنظمة الدولية من خلال المراجعة الدقيقة لجميع مراحل التبرع شاملة الإجراءات المتعلقة بصحة المتبرع وجودة وسلامة البلازما المجمعة، بغرض التصنيع الدوائي، وجرى اعتماد المراكز المذكورة من الجهة الدولية ومنحها شهادة برنامج جودة البلازما الدولي IQPP التابع لجمعية بروتينات البلازما العلاجية الدولية PPTA.

ومن المخطط أن تحصل جميع المراكز التابعة للشركة على الاعتماد الدولي، سعيا نحو إقامة أول منظومة متكاملة للتبرع بالبلازما من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما التي تساهم في علاج الكثير من الأمراض وتعزيز نظام الرعاية الصحية بمصر.

وصرح اللواء طبيب مجدي أمين مبارك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، بأنّ منح الشهادة الدولية لمراكز التبرع بالبلازما التابعة للشركة، يتفق مع رؤية القيادة السياسية بأن تصبح مصر رائدة في مجال الأدوية المشتقة من البلازما وتحسين خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

وأشارت أنيتا بريكمان، المدير التنفيذي لمنظمة بروتينات البلازما العلاجية الدولية PPTA، إلى أنّ جمعية بروتينات البلازما الدولية فخورة بانضمام مراكز التبرع بالبلازما التابعة لجريفولز إيجيبت إلى برنامج جودة البلازما الدولى وللمرة الأولى في أفريقيا.

وأضاف ريمون جريفولز، مدير شؤون جريفولز الأسبانية، أنّ حصول جريفولز إيجيبت على شهادة الجودة العالمية، خطوة فارقة في توطين صناعة الأدوية المشتقة من البلازما في مصر، ما ينعكس على المنطقة بأثرها.