«البرهان»: القوات المسلحة السودانية ستظل تقف مع خيارات الشعب

أكّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أنَّ القوات المسلحة السودانية ستظل كعهدها قوات محترفة تقف مع خيارات الشعب السوداني وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات ودولة الحرية والسلام والعدالة التي يحلم بها شبابها.

«البرهان»: جيش واحد موحد خالي من أي تشوهات

وقال البرهان، في كلمته بمناسبة عيد الجيش السوداني رقم 69، وأوردتها وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم الاثنين، «نؤكّد لكم ولجميع العالم أن القوات المسلحة السودانية ستظل كعهدها على مدى تاريخها، الذي يقترب من المائة عام، بأننا سنظل قوات محترفة تقف مع خيارات شعبنا العظيم، وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات دولة الحرية والسلام والعدالة التي يحلم بها شباب بلادي بعد توافق نتفادى فيه كل تجاوزات وأخطاء ما قبل 15 أبريل 2023، لنصل إلى صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة لدى شعبنا تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات التي يختار فيها من يحكمه بجدارة واستحقاق».

وأضاف «البرهان»: «حينها ستجدون قواتكم المسلحة إلى جانبكم، ثم لتمضي في أداء واجبها الوطني المقدس في حماية الأرض والعرض ومواصلة مسيرة التحديث والتطوير، جيشاً واحدا موحدا خاليا من أي تشوهات تهدد الأمن الوطني السوداني مستقبلا».

«البرهان»: ندافع عن أمن وكرامة الأمة السودان

وأشار إلى أنَّ القوات المسلحة السودانية تخوض مضطرة حربًا دفاعًا عن أمن وكرامة الأمة السودانية بعد أن سلكت كل السبل وقدمت كل ما يمكن تقديمه لمنع وقوعها، ولتحافظ على أرواح ودماء أبناء الشعب السوداني، والتي كانت تدخرها لبناء ونهضة السودان، ولتشكيل حاضرًا مشرقًا ومستقبلًا وضيئا للأجيال القادمة.

وقدم «البرهان»، التحية لشهداء بلاده في كل الحقب من القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة السودانية، وكافة فئات الشعب المستنفرين والمتطوعين الذين بادروا إلى تلبية نداء الوطن بكل الولايات، امتزجت دماؤهم مع دماء أشقائهم في القوات المسلحة والشرطة والأمن.

ودعا القائد العام للقوات المسلحة إلى الحفاظ على السودان وشعبه ومواصلة مسيرة البناء وإعادة تأهيل ما دمرته الحرب، مقدمًا الشكر لجوار وأصدقاء السودان الذين سعوا ويسعون مع القوات المسلحة السودانية لإعادة الأمن والاستقرار إلى السودان.