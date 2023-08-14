محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022- 2023، بنسبة نجاح 97.2%، عن الدورين الأول والثاني، ويمكن للطلاب الناجحين التقديم بعد ذلك في تنسيق الثانوية العامة بالإسكندرية ضمن تنسيق المرحلة الثانية.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الدور الثاني

وقام محافظ الإسكندرية باعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 90.8%، وكذا اعتماد نتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع وكذا الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%.

اجمالي طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وأشار الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 1028170طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين بالدور الأول 83939 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين بالدور الثاني 13347 طالب وطالبة.

رابط بوابة محافظة الإسكندرية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وتسهيلا على المواطنين فيمكن الدخول إلى بوابة محافظة الإسكندرية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس من هنا، وهو رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية التي تم إعلان النتيجة من خلاله.