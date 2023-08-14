«إكسترا نيوز»: مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية بالعلمين استثنائية

قالت يارا مجدي، موفدة قناة «إكسترا نيوز» إن مهرجان العلمين الجديدة منذ انطلاقه يواصل عمل مزيج بين السياحة والفن، مستعرضة تفاصيل تنظيم مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية المقرر إقامته يوم الخميس بعد القادم الموافق 24 أغسطس الجاري بمدينة العلمين الجديدة.

مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة على «إكسترا نيوز» أن مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية تعد استثنائية وتؤكد تنوع وقوة مهرجان العلمين واستيعابه لمختلف الفعاليات والأحداث، مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفي الخاص باحتفالية «60 سنة دراما» جاء بحضور كلا من الدكتور يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، وأشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب الفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم.

الجوائزبمهرجان القاهرة للدراما

وتابعت أن الجوائز التي ستقدم خلال تلك الدورة من مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين لا تقتصر فقط على الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان فقط، إذ أكد الدكتور أشرف زكي أنها ستكون لحول الأعمال الدرامية التي تقدم من الموسم للموسم «أي من رمضان لرمضان»، وستكون هناك جائزة للجمهور فضلا عن جائزة لجنة التحكيم.