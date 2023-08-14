تكريمات وجائزة جديدة.. تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023

أيام قليلة تفصل الجمهور عن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، الذي يُقام في مدينة العلمين الجديدة يوم 24 أغسطس الجاري، والتي تشهد منافسة بين الأعمال الدرامية التي عرضت على مدار العام وليس فقط خلال الموسم الرمضاني.

وكشف الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، وذلك في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين، بجانب عدد من الفنانين.

وفيما يلي أبرز معلومات عن الدورة الجديدة من المهرجان قبل انطلاقها:

- يٌكرم مهرجان القاهرة للدراما 2023 عددًا من المبدعين في مختلف مجالات العمل الفني، تحت عنوان «اسعدتمونا»، بالإضافة إلى الاحتفاء مرور 60 عامًا من عمر الدراما المصرية، وسيتمّ تكريم مجموعة من رموز الفن الذين أسهموا في تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي، تحت عنوان «60 سنة دراما».

كريم عبدالعزيز وطارق الشناوي أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما 2023

- تضم لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما 2023 في عضويتها كلا من: الفنانة إلهام شاهين، الفنان كريم عبدالعزيز، السيناريست عبدالرحيم كمال، المخرج جمال عبدالحميد، بالإضافة إلى الناقد طارق الشناوي.

جائزة جديدة للجمهور في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023

- تشهد الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 استحداث جائزة جديدة بجانب جائزة لجنة التحكيم، وهي جائزة الجمهور التي تعتمد على تصويت الجمهور للعمل الأفضل من وجهة نظرهم.