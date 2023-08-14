حزب التجمع: نؤيد القائمة النسبية للبرلمان بغرفتيه.. وندعم المطلقة في المحليات

أكد النائب عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، أن الحزب يرى أن نظام الانتخاب الأمثل لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، نظام القائمة النسبية.

حزب التجمع

وأوضح عاطف مغاوري في تصريحات لـ«الوطن»، أن القائمة المطلقة المغلقة تهدر أصوات الناخبين، نظرا لأن القائمة التي تحصل على 50%+1 تحظى بالفوز بكل المقاعد وتهدر 49% من الأصوات، بخلاف القائمة النسبية التي تضمن تمثيل القوائم داخل المجلس، وفقا لعدد الأصوات التي تحصل عليها بالماراثون الانتخابي.

نظام الانتخابات

وتابع نائب رئيس حزب التجمع قائلا: «الحزب يؤيد نظام الانتخابات بالقائمة المطلقة في حالة واحدة فقط، وهي انتخابات المجالس المحلية، كونها تعتمد على هرم يتمثل في مدينة إلى قرية إلى نجع، فوجود القائمة المطلقة يضمن تمثيل كل الجوانب الجغرافية».

وأعرب نائب رئيس حزب التجمع، عن تقديره لمجلس أمناء الحوار الوطني، لطرح نظام انتخابات مجلسي النواب والشيوخ على طاولة الحوار، باعتباره حوارا اجتماعيا سياسيا اقتصاديا، جاء ليحل كل المشكلات.