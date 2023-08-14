القبض على 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور

ألقت مباحث بولاق الدكرور القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد على عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد بالقبض على 3 أشخاص بحوزتهم مسحوق مخدر الهيروين، بمعرفة المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد أيمن السكوري، معاون أول مباحث القسم والقوة المرافقة لهما.

القبض على عاطلين وعامل في الواقعة

وتم إلقاء القبض على كل من: عاطل 30 سنة، عاطل 35 سنة، عامل 30 سنة، وبحوزتهم 12 قطعة حجرية من مسحوق الهيروين المخدر، وعدد 70 لفافة ورقية لمسحوق الهيروين المخدر، وبندقية خرطوش، وعدد 4 طلقات خرطوش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض.

الاتجار بالهيروين المخدر

وألقى القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أمام المقدم محمد نجيب، رئيس المباحث، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.