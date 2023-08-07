سقوط تشكيل عصابي بتهمة الإتجار بالحشيش والهيروين في الإسكندرية

خضع المتهمون في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في الإسكندرية لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

حيازة مخدري الحشيش والهروين

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 6 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة العامرية بالإسكندرية، تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الربح المادي.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، وميزان حساس، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون ومئة ألف جنيه تقريبا.

الموقف القانوني

ومن جانبه، أوضح المحامي حازم محمد أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف محمد، لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.