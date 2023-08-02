تجديد حبس المتهم بالاتجار في مخدر الهروين بالسلام

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وإصدار التقارير الفنية، كما طالبت المباحث بتكثيف تحرياتها حول الواقعة.

المتهم يتاجر بمخدر الهروين

وأكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة من قيام عنصر إجرامي بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة القسم وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وبندقية آليه و 3 خزن، وعدد من الطلقات النارية، وطبنجة صوت بالخزينة الخاصة بها، بالإضافة الي مبلغ مالي، وعدد 2 ميزان حساس، وهاتف محمول. جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني : يصل للإعدام

ومن جانبه أوضح المحامي حازم محمد أن المتهم بالاتجار في المخدرات سوف يعاقب وفقاً لنص المادة 33 من قانون العقوبات، الذي ينص علي «يعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.