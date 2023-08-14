رئيس جامعة سوهاج يتابع التطورات الإنشائية في مبنى الإسكان الطلابي

تابع الدكتور حسان النعمان، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، استكمال التشطيبات الخاصة بمشروع مبنى الإسكان الطلابي (ب)، ومبنى مجمع الفصول بالمقر الجديد للجامعة، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، والاستماع من مندوبي الشركة المنفذة عن المراحل المتبقية لحين تسليم المشروعات.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية، لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، والتوسع في إنشاء كليات جديدة، لتغطية كافة التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل، موضحاً أن الجامعة تسير وفق خطة طموحة للتوسع في بناء العديد من المنشآت الجديدة، لذا يتم دوما متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لسرعة استكمالها، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة، وذلك بهدف إتاحة فرص تعليمية متعددة لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

توفير كل السبل والإمكانات المتاحة

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة سوهاج تحرص على توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب وتهيئة مناخ آمن لهم، موضحا أنه يتم تجهيز المباني بالشكل المطابق لمعايير الصحة والسلامة، والذي من شأنه ضمان الاستقرار والطمأنينة للطلاب وتوفير المناخ المناسب لهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم

وأضاف الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن رئيس الجامعة وجه خلال الجولة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم، والاهتمام بمناطق الخدمات والتهوية داخل المباني لتجنب حدوث أي أضرار صحية للطلاب.

وقال المهندس حسين محمدين، مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، إن مبنى الإسكان الطلابي (ب) يقام على مساحة 2000 متر مربع، وبتكلفة 150 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضي و4 أدوار متكررة، مضيفا أن مبنى مجمع الفصول يقام على مساحة 4000 متر مربع، ومكون أيضا من بدروم ودور أرضي و4 أدوار بتكلفة 90 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه بنسبة 85%.