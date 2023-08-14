تنسيق كلية التربية 2023 جامعة سوهاج.. اعرف الشروط والأقسام

تنسيق كلية التربية 2023 جامعة سوهاج يرغب المئات من الطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة بالالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل 2023/ 2024، إذ جرى تحديد الحد الأدنى للقبول بكلية التربية جامعة سوهاج في المرحلة الأولى بنسبة 306.5%، وفق ما جرى إعلانه من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين.

وتتشر «الوطن» تنسيق كلية التربية 2023 جامعة سوهاج، بحسب ما جرى إعلانه من قبل وزير التعليم العالي، وذلك في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متواصلة ومتتالية لقرائها على مدار الساعة.

نتيجة تنسيق كلية التربية 2023 جامعة سوهاج

وجاء تنسيق كلية التربية 2023 جامعة سوهاج، بحسب ما أعلنه الدكتور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والذي جاء في المرحلة الأولى بنسبة 306.5%.

الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية العامة

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق كلية التربية 2023 جامعة سوهاج، بحسب ما أعلنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، وذلك عبر الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة التنسيق من هنا.

- إدخال البيانات المطلوبة مثل «اسم الطالب، والكود».

- عرض نتيجة التنسيق.

الأوراق والشروط للتقديم بكلية تربية سوهاج 2023

وجاءت الأوراق والشروط المطلوبة لالتحاق بالكلية، والأوراق المطلوبة بحسب الموقع الرسمي للكلية كالتالي:

- النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي لطالب.

- القبول بترتيب درجات النجاح، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقا لما أقره وزارة التعليم العالي.

- أصل شهادة الثانوية العامة

- أصل شهادة الميلاد - صور شخصية للطالب

- صورة البطاقة الشخصية

- طلب الالتحاق بالكلية.

- طوابع خدمات تعليمية.

أقسام كلية التربية بجامعة سوهاج 2023

وتضمنت كلية التربية بجامعة سوهاج العديد من الأقسام، وهي كالتالي:

ـ قسم الصحة النفسية

ـ قسم علم النفس التربوي.

- قسم التربية المقارنة.

- قسم تكنولوجيا التعليم.

ـ قسم أصول التربية

ـ قسم المناهج وطرق التدريس.