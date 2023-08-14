أُعلنت نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة سوهاج 2023، إذ يرغب العديد من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والحاصلين على درجات مرتفعة بالالتحاق بها خلال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، إذ جرى تحديد الحد الأدنى للقبول بكلية الطب جامعة سوهاج في المرحلة الأولى بنسبة 387.5%، وفق ما تم إعلانه من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في المؤتمر الصحفي.

وتتشر «الوطن» نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة سوهاج 2023 بحسب ما تم إعلانه من قبل وزير التعليم العالي، وذلك في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متواصلة ومتتالية لقرائها على مدار الساعة.

نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة سوهاج 2023

وجاء نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة سوهاج 2023، بحسب ما أعلنه الدكتور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والذي جاء في المرحلة الأولى بنسبة 387.5%.

ويستطيع الطلاب والطالبات من الحصول نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023 لطلاب الثانوية العامة، بحسب ما تم إعلانه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، وذلك عبر الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة التنسيق من هنا.

- قيام الطالب بإدخال البيانات المطلوبة مثل «اسم الطالب، والكود».

- عرض نتيجة التنسيق.