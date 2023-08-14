كاتب صحفي: الإعلام الغربي يتعامل مع القضية الفلسطينية بعين واحدة

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن المجتمع الدولي منشغل بالعديد من الأزمات على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتدهور الوضع الاقتصادي العالمي مع ارتفاع مؤشرات التضخم، مُشيرًا إلى أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين، جاءت في وقت عصيب، يؤكد محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للمنطقة العربية.

مظاهر جرائم إسرائيل

وأكد «عفيفي» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم المعاهدات والقوانين الدولية على الإطلاق، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات التهجير والاستيطان وانتهاك المقدسات، السيطرة على المناطق الأثرية، ترهيب المواطنين وإجبارهم على ترك منازلهم.

وأضاف أن الإعلام الغربي يتعامل مع القضية الفلسطينية بعين واحدة، وهناك غياب كامل للحياد والموضوعية تجاه هذه القضية، حيث لا يتم النظر إلى الحديث الفلسطيني على الإطلاق.

غياب الموضوعية

وتابع: «التغطية الإعلامية الأوروبية متحيزة بصورة واضحة للجميع، ولا يتم السماع سوى للجانب الإسرائيلي، وبالتالي سياسة الغرب غير الموضوعية خير داعم للجانب الإسرائيلي في الاستمرار لما يقوم به من أعمال ترهيب وتخريب بدولة فلسطين دون وجه حق على الإطلاق».

القضايا الدولية

واستطرد أنه على المجتمع الدولى أن يقوم بمسئولياته تجاه القضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث لا يطلب الشعب الفلسطيني سوى أن يعيش بسلام وأمان، ولهذا يجب أن يتم طرق كافة أبواب العالم الغربي مع الضغط من قبل الجامعة العربية لمحاولة لفت نظر المجتمع الدولي تجاه الحقوق الفلسطينية".