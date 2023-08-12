عالم أزهري: احذر.. قد يعاقبك الله بما تظنه نعمة مثل بني إسرائيل

قال الأستاذ الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأمم السابقة بسبب تشددها ضيق الله عليها في بعض الأمور، وبعض النعم لهم، كانت في ظاهرها نعمة لكن في حقيقتها عقوبة، مثل بني إسرائيل الذي كان طعامهم في جزيرة سيناء «المن والسلوى».

جبر: أمر بني إسرائيل ألا يأكلوا غير المن والسلوى «تعذيب»

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الله – سبحانه – أمر بني إسرائيل بألا يأكلوا غير المن والسلوى، وفي هذا تعذيب لأن أكل طعام واحد كل يوم سيدفع الإنسان للملل منه مهما كان طيباً، قائلاً: «عايز في يوم حاجه حرشة أو حامضة.. وآخر حاجه حلوة.. وهكذا».

طبيعة الإنسان أنه ملول

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ طبيعة الإنسان ملول، مستشهدا بإحدى قصص التراث وكانت تدرس بعنوان الأرنب الغضبان في دروس القراءة الذي كان يأكل كل يوم «خس وجزر» فمل من أكل صنف واحد يوميا، وبهذا عاقب الله بني إسرائيل بنعمة، لكنها في نفس الوقت عقوبة.

واستطرد «جبر» في توضيحه، «أنزلنا عليكم المن والسلوى»، وذلك وهم يقيمون وسط صحراء في سيناء، ليقولوا «لن نصبر على طعام واحد ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض» لأنهم أتوا من أرض مصر المليئة بالخيرات والمزروعات، فاشتهوا أكل «الفول والطعمية والفسيخ وغيره» وبالتالي قد يعاقبك الله بما تظنه نعمة لظاهرها ولكنها في حقيقتها عقوبة.