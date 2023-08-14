أحمد سعد يطرح البرومو الدعائي لأغنية «دب دب» (فيديو)

طرح الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لأغنية «دب دب»، المقرر طرحها خلال أيام.

ونشر أحمد سعد البرومو الدعائي وعلق عليه قائلا: «لما أجي أنا باكل الجو دب دب.. قريبا»

أغنية هلا يا مدلع

وحقق الفنان أحمد سعد مؤخرا، نجاحا كبيرا بأغنية هلا بيك يا مدلع، التي طرحها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وموقع يوتيوب.

ونشر أحمد سعد الأغنية، وعلق عليها قائلا: «هلا بيك يا مدلع.. ادلل وادلع دلوقتى على يوتيوب».