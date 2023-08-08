أحمد بدير ينضم لفيلم «الغربان» بطولة عمرو سعد

يعيش الفنان أحمد بدير، حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، إذ تعاقد على عددٍ من الأعمال السينمائية والتليفزيونية مؤخرًا، ومن المُقرر بدء تصوير تلك الأعمال قريبًا.

وقال مصدر لـ«الوطن»، أنّ أحمد بدير انضم مؤخرًا لفريق عمل فيلم «الغربان» بطولة الفنان عمرو سعد، حيث بدأ التحضيرات مؤخرًا، وعقد جلسات عمل مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل الشخصية ورسم ملامحها، تمهيدًا لانطلاق التصوير.

استئناف تصوير فيلم «الغربان» الأسبوع الجاري

ومن المُقرر أنّ يستأنف عمرو سعد، تصوير فيلم الغربان، نهاية الأسبوع الجاري، داخل البلاتوه المُخصص للعمل، في مدينة الفيوم، قبل الانتقال إلى بلاتوه آخر بالقاهرة، ومن المُقرر طرح الفيلم في دور العرض عام 2024.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، سيُجرى الإعلان عن أسمائهم تباعًا خلال الفترة المقبلة، بجانب عمرو سعد، وأسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، ودينا الشربيني، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن، وإنتاج شركة «مقام» سيف عريبي وشركة pcc تامر نصر.