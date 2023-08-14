رئيس تحرير «التيار» السودانية: توقف مشروعات الموسم الزراعي بسبب الاشتباكات

قال عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية، إن هناك نحو 20 مليون سوداني أو أكثر يعانون من الجوع، بسبب الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع، التي بدأت في 15 أبريل الماضي، مشيراً إلى أن هذه الاشتباكات تزامنت مع التحضير للموسم الزراعي الجديد، والمرتبط بموسم الأمطار.

الاشتباكات أوقفت التحضير للموسم الزراعي

وأضاف «ميرغني»، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن الاشتباكات أوقفت التحضير للموسم الزراعي الجديد، فحصل ضمور في الحاصلات الزراعية، مثلاً منطقة جنوب كردفان زرعت هذا العام 1% فقط من المساحات التي كانت تزرع كل عام.

ولفت إلى أن برنامج الغذاء العالمي اعتاد على توفير الكثير من الاحتياجات الغذائية للمناطق المتضررة داخل السودان وخارج السودان، من فائض ما تنتجه المناطق الزراعية في السودان.

مرور موسم الأمطار يزيد أعداد الجوعى

وأوضح أن موسم الأمطار مضى نصفه، ولا يمكن تدارك الباقي في الموسم، وهذا بالتأكيد سيجعل هناك المزيد من الجوعى في السودان، ولن تتمكن المعونات الخارجية مهما كانت، أن تسد احتياج كل السودانيين.