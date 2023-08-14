الأمير هاشم بن عبدالله الثاني يؤدي اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني

أدى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، اليمين الدستورية، نائبا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك بعد اختيار شقيقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليا للعهد.

جاء ذلك قبل سفر الملك عبدالله الثاني إلى مصر، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في مدينة العلمين الجديدة.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، نائبا للملك، وهو النجل الثاني للملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبد الله، من الذكور.

الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بعد اليمين يظهر بالزي العسكري

الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، بعد وأثناء اليمين، ظهر وهو يرتدي الزي العسكري التكميلي، والشماغ الأردني، وهو نفس الزي الذي ظهر به لأول مرة أثناء الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مع الاحتفال بـ100 عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بعد إنهاء الدراسة

وحرص الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، بعد إنهاء دراسته، على المشاركة في زيارات خارجية، منها مشاركاته في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا «وان 2022»، وظهر الأمير مؤخرا في زفاف شقيقه ولي العهد، الأمير الحسين، وهو يرافق الأميرة رجوة الحسين، إلى القصر لعقد القران.