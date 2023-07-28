البابا تواضروس لكهنة كنائس الخليج: اجعلوا للخدمة مذاق وتأثير

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، مع الآباء كهنة وخدام وخادمات كنائس دول الخليج «الإمارات - عُمان - البحرين - قطر».

لقاء البابا تواضروس بكهنة دول الخليج

بدأ اللقاء الذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بصلاة افتتاحية، ثم ألقى الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس، كلمة قدم فيها الشكر للبابا على حرصه الدائم ولقاء كهنة وخدام كنائس هذه المنطقة من الخليج، ومتابعة أحوال خدمتهم.

وألقى البابا كلمة استهلها بالترحيب بأبنائه الكهنة والخدام، معربًا عن سعادته باهتمامهم وأسرهم بإقامة مؤتمرهم السنوي بشكل منتظم في مصر، الأمر الذي يدعم بقوة ارتباطهم بالكنيسة الأم.

وقرأ البابا جزءًا من الرسالة الأولى للقديس بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس وهو الجزء الافتتاحي للرسالة.

البابا تواضروس يرسم خمسة ملامح للخادم

ووضع قداسة البابا عنوانًا لكلمته وهو «الخادم سفير المسيح»، ورسم خمسة ملامح للخادم السفير، وهي:

1- أنتم ملح الأرض: أي أن تكون للخدمة مذاق وتأثير.

2- نور العالم: الاستقامة.

3- أنت خميرة: أي البركة والنمو.

4- رائحة المسيح: أي السيرة العطرة.

5- سفراء المسيح: أي الشهادة للمسيح.

وأشار إلى أن الطريقة التي نخدم بها تعتمد على هذه الملامح الخمسة، لافتًا إلى الآية الختامية لسفر أعمال الرسل: «كَارِزًا بِمَلَكُوتِ اللهِ، وَمُعَلِّمًا بِأَمْرِ الرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ بِكُلِّ مُجَاهَرَةٍ، بِلاَ مَانِعٍ».

وحدد أربعة سلوكيات يسير بها الخادم، وهي:

١- كَارِزًا بِمَلَكُوتِ اللهِ.

٢- مُعَلِّمًا بِأَمْرِ الرَّبِّ.

٣- بِكُلِّ مُجَاهَرَةٍ.

٤- بِلاَ مَانِعٍ.

وعقب الكلمة عرض الأنبا يوليوس على قداسة البابا الأسئلة التي قدمها الحضور، وأجاب البابا عليها، ثم وزع عليهم هدايا تذكارية وتم التقاط صور تذكارية.