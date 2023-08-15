فتح باب التقدم للدراسات العليا بـ«فنون تطبيقية بنها».. رابط التسجيل

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، فتح باب التقدم بقسم الدراسات العليا بالكلية، اعتبارًا من اليوم، وحتى 1 أكتوبر المقبل، للعام الجامعي 2024/2023، حيث تُقدم الطلبات إلكترونيًا وورقيًا، وتقبل الكلية خريجي كليات الفنون التطبيقية وحملة الشهادات المعادلة في تخصصات قريبة من التخصص المطلوب، وذلك بموافقة مجلس القسم لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

فتح باب الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه

وأوضح الدكتور شمس القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية بنها، أنّ فتح باب الدراسات العليا لمرحلتي الماجيستير والدكتوراه سيكون بالأقسام التالية:

- طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز

- تكنولوحيا الملابس والموضة

- الغزل والنسيج والتريكو

- المنتجات المعدنية والحلي

- النحت والتشكيل المعماري

- التصميم الداخلي والأثاث

- التصميم الصناعي

- الإعلان والطباعة والنشر

وأضاف عميد الفنون التطبيقية ببنها لـ«الوطن»، أنه على من يرغب في التقدم للدراسات العليا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، التسجيل على الرابط التالي من هنا.

على أن يتم تسجيل البيانات المطلوبة بدقة وعدم إغفال أي بيانات ثم حفظ البيانات كاملة بعد استيفائها، ودفع رسوم سحب المظروف إلكترونيًا عن طريق فوري فقط، وطباعة النموذج النهائي بعد إتمام التسجيل بنجاح، والتوجه لقسم الدراسات العليا بالكلية لاستكمال إجراءات التقديم ورقيًا.

الأوراق المطلوبة للقيد بالدراسات العليا بتطبيقية بنها

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للقيد بالدراسات العليا بتطبيقية بنها، كالتالي:

- شهادة البكالوريوس وبيان درجات للمتقدمين للماجستير و3 صور منهما.

- شهادة الماجستير وبيان التقديرات للمتقدمين للدكتوراه و3 صور منهما.

- أصل شهادة ميلاد الرقم القومي و3 صور منها.

- 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

- 3 صور شخصية مقيد اسم الطالب عليها.

- موافقة جهة العمل على القيد والتفرغ للدراسة لمن يعمل.

- صورة طبق الأصل من شهادة التجنيد للذكور مختومة من الهايكستب و3 صور منها.

- سداد الرسوم الدراسية المقررة في مواعيدها لعدم التعرض لإلغاء القيد.