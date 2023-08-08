خالد جلال: ساندرا نشأت تنبأت بنجومية بيومي فؤاد عندما شاهدته بمركز الإبداع

قال المخرج خالد جلال، مؤسس مركز الإبداع الفني، إنه فخور بالعمل مع كل المواهب التي خرجت من خلال المركز للحياة الفنية على مدار السنوات الماضية، وتأكيده أن جميعهم مواهب حقيقية وجادة.

جاء ذلك خلال ماستر كلاس للاحتفاء بالمخرج خالد جلال، للحديث عن كيفية صناعة النجم استنادا إلى نموذج مركز الإبداع، مساء اليوم في دار الأوبرا المصرية.

ماستر كلاس خالد جلال

وأوضح خالد جلال أن مركز الإبداع يقوم منهجه على تعليم الطلاب التمثيل والرقص والغناء، فضلا عن التسويق لهم، من خلال دعوة المبدعين، مشيرا إلى أن المخرجة ساندرا نشآت تنبأت بنجاح وشهرة بيومي فؤاد، وهو أحد أبناء مركز الإبداع، وبالفعل تحقق ذلك «تفتح الحنفية تلاقي بيومي فؤاد».

وشدد على ضرورة ألا يكون المخرج عائقا أمام الممثلين، وليس منافسا لهم، بل يعمل على تقديمهم ودعمهم بشكل مميز، وتوفير كل شىء لصالح العمل الذي يقدمه.