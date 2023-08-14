«القاهرة الإخبارية» ترصد معاناة العالم بسبب أزمة انعدام الأمن الغذائي

صراعات محتدمة وحروب في أوروبا وأفريقيا، وانعكاسات خطيرة للتغيرات المناخية تتفاقم بصورة مستمرة، كل هذه العوامل أدت إلى أزمة عالمية بسبب نقص الغذاء، حيث أعربت كثير من دول العالم عن مخاوف متزايدة بسبب أزمة نقص الغذاء، ومجاعات منتظرة.

أزمة الأمن الغذائي

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً اليوم الاثنين، بعنوان «العالم يواجه أزمة الأمن الغذائي»، أشار إلى أن الحرب في أوكرانيا تلقي بظلال كثيفة وثقيلة على أزمات نقص الغذاء عالمياً، حيث لعبت اتفاقية الحبوب دوراً في تأثر العالم سلباً، فيما يخص احتياجاته الغذائية.

كما وضعت الحروب الاقتصاد العالمي في مأزق كبير، ففي السودان لم يكن الأمر أفضل حالاً مما يحدث في أوكرانيا، فالسودانيون أمام واحدة من أسوأ وأكبر أزمات الجوع في العالم، بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو».

التغيرات المناخية

وذكر التقرير أن نحو 42% من السودانيين يعانون ارتفاع مستويات الجوع الحاد، وبالتالي، فإن المجتمع الدولي أمام موقف خطير، ولم تقف التغيرات المناخية بعيدة عما يحدث، حيث أدلت بدلوها، فحدثت موجات نزوح شرسة وانعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية صاخبة، خلفتها هذه التغيرات، لتتفاقم معها أزمة الغذاء، التي باتت تهدد بحدوث مجاعات محتملة في كثير من أنحاء العالم.