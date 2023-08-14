«إيكواس» تعرب عن صدمتها من قرار محاكمة رئيس النيجر المعزول

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعروفة اختصار باسم «إيكواس»، إن محاولة محاكمة الرئيس النيجري المخلوع، محمد بازوم، تعد خطوة استفزازية جديدة من المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على الحكم نهاية الشهر الماضي.

قلق وصدمة من محاكمة الرئيس المعزول

وأشارت «إيكواس» بحسب خبر عاجل نقلته قناة «الإخبارية» مساء اليوم الاثنين، إلى أن هناك صدمة من محاولة المجلس العسكري بالنيجر محاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة، وسط إطلاق دعوة مجددة لإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول بازوم وإعادته إلى منصبه فوراً.

وتابعت «إيكواس» في بيان رسمي: « نحن قلقون من خطوة المجلس العسكري في النيجر بشأن محاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة».

اجتماع هام في نيجيريا

واجتمع وزراء دفاع إيكواس في نيجيريا، جارة النيجر، للإعلان عن التدخل العسكري في النيجر إذا لم يتم حل الأمر، ولكن بعد انتهاء المهلة، تدخل وفد ديني لزيارة النيجر قادماً من نيجيريا لحل الأمر ودياً، فيما وافق المجلس العسكري على الأمر، لكن فوجئ الجميع في اليوم التالي، بالإعلان عن قرار تقديم الرئيس المعزول، محمد بازوم للمحاكمة، بتهمة الخيانة العظمى.