كاتب صحفي: أمريكا دعمت جيش النيجر بـ500 مليون دولار في آخر 10 سنوات

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنّ النيجر دولة فقيرة ويسهل إثارة الأفكار الراديكالية المعادية للغرب والولايات المتحدة الأمريكية فيها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان المدخل إلى نجاح التمرد لإسقاط حكومة شرعية منتخبة.

دول غرب أفريقيا لن تقبل استمرار الوضع

وأضاف «أبو شامة»، في مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دول غرب أفريقيا لن تقبل استمرار الانقلابات العسكرية، فقد وقعت 6 انقلابات عسكرية في 3 دول أفريقية بالمنطقة خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه أمر مقلق لهذه الدول على الأصعدة كافة، وبخاصة في ظل تفشي ظاهرة الإرهاب والتطرف على الحدود.

انقلاب النيجر مفاجئ

وتابع، أن أطراف الأزمة تحاول أن تتحسس خطواتها في التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن انقلاب النيجر كان مفاجئًا، حيث تدعم الولايات المتحدة جيش النيجر لسنوات طويلة، ووفقا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، فإن قرابة 500 مليون دولار جرى دعم الجيش في النيجر بهم خلال السنوات العشرة الأخيرة لمكافحة الإرهاب ولاستعادة قوة وبناء الجيش.