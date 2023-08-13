وفد ديني نيجيري يزور النيجر ويكشف عن توصل لاتفاق لحل الأزمة دون صراع

كشف وفد الوساطة المكون من رجال دين نيجيريين، الأحد، عن قبول النظام المستولي على الحكم في دولة النيجر غرب إفريقيا بحل دبلوماسي بعد انتهاء مهلة تحالف دول غرب إفريقيا «إيكواس» التدخل في البلاد عبر جيش التحالف من دولة نيجيريا جارة النيجر.

الباب المفتوح دون صراع

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فإن الشيح بالا لاو، أوضح أن قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني، أشار إلى أن بابه مفتوح لبحث مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حل الأزمة دون صراع التي بدأت نهاية يوليو الماضي عقب الاستيلاء على الحكم من الرئيس السابق محمد بازوم أول رئيس للنيجر من أصول عربية.

زيارة هامة لوفد ديني

وزار الوفد الديني العاصمة نيامي في النيجر، بعد قبول هذا الوفد الوساطة عقب دعوة من رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

تفعيل قوة عسكرية

وبدأت إيكواس الخميس الماضي تفعيل قوة عسكرية احتياطة للتدخل لحماية نظام بازوم الذي أطيح به بإنقلاب عسكري في ظل 7 إنقلابات تحدث في 3 سنوات فقط في غرب إفريقيا.

تعليق روسيا على الأزمة

فيما أعلنت روسيا دعمها لحل الجهود دون تدخل عسكري لأن إندلاع أزمة عسكرية سيطيل الأزمة في غرب إفريقيا الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة بالأساس بجانب منطقة الصحراء والساحل بشكل عام.