«حماة الوطن»: القمة الثلاثية بالعلمين تعكس موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس النواب، إن القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين بمدينة العلمين الجديدة، تؤكد أن الموقف المصري، قيادة وشعبا، من دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ثابت ابد الدهر لن يتغير، وأن القاهرة دائما لها دور فعال وبارز في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وتعمل دائما على إحلال السلام.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وأضاف «شلبي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل، خيار استراتيجي وضرورة ملحة على المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

القمة الثلاثية

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس النواب، على ضرورة وأهمية وقف قوات الاحتلال الاجراءات والانتهاكات التي تقوم بها ضد الفلسطينين وأراضيهم، وضرورة الرجوع للمعاهدات الدولية والمواثيق الأممية بشأن القضية الفلسطينية والقضايا المماثلة.

وطالب شلبي، المجمتعين الدولي والأقليمي بالاستناد إلى مبدأ الحياد، تجاه الموقف الفلسطيني، من أجل تسوية سياسية عادلة، والدفع نحو استئناف المفاوضات، وتثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.