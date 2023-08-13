مستشار الرئيس الفلسطيني عن القمة الثلاثية: تأكيد للمواقف العربية الداعمة

خصص برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، فقرة للحديث عن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق المصالحة بين الفصائل، وذلك قبل ساعات من القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية المقرر انعقادها بمدينة العلمين غدا الاثنين.

أهمية القمة الثلاثية

وتحدث الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن القمة الثلاثية، وقال: «القمة الثلاثية بين فلسطين وعمقها العربي متمثل في المقام الأول في كل من مصر والأردن، وهذه القمة الثلاثية تأتي في الإطار الطبيعي للتشاور والتبادل وتأكيد المواقف العربية الدائمة الداعمة وبالذات المصرية والأردنية».

اتفاقات السلام

وأضاف الهباش: «القمة تأتي في مرحلة شديدة الخطورة وشديدة الحساسية هناك هجمة إسرائيلية متواصلة على الفلسطينيين هناك تصعيد للعدوانية الإسرائيلية العقلية العدوانية التي تتحكم في مسار السياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وتنكر حقوق الشعب الفلسطيني وحديث عن تجاوز عربي للقضية الفلسطينية والإسرائيليون يتحدثون أن القضية الفلسطينية لم تعد أولوية عربية وأنه يمكن التوصل لاتفاقات سلام».