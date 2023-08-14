الرئيس الفلسطيني يغادر مصر بعد انتهاء القمة الثلاثية بالعلمين الجديدة

غادر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، جمهورية مصر العربية، قبل قليل، بعد زيارة رسمية استمرت عدة ساعات، للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية المشتركة، التي عُقدت في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إضافة إلى الرئيس الفلسطيني أبو مازن.

وكان في وداع الرئيس الفلسطيني، على أرض مطار العلمين الدولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة، دياب اللوح.

وعقدت القمة الثلاثية، التي دعا إليها الرئيس السيسي، بحضور كل من الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، في القصر الرئاسي بمدينة العلمين الجديدة.

ورافق الرئيس الفلسطيني خلال الزيارة كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، وعدد من مستشاري الرئيس أبو مازن.