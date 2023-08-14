كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تسأل عن كيفية الخشوع في الصلاة، مؤكدة أنها تحب الله ورسوله، لكنها لا تستطيع أن تعبر عن هذا الحب بلسانها.

وقال الشيخ أحمد وسام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الإثنين: «لابد من تصفية الذهن تماما قبل دخول الصلاة، ولازم تعمل فصل لكل مشغوليات حياتك، ولازم تدربي نفسك على الأمر ده».

حب ربنا متمكن في قلبك.. ولكن

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «حب ربنا متمكن في قلبك، لكن كل تصرفاتها تذوب في حب الله ورسوله، مش لازم يكون عندك طلاقة لسان تعبري عن حبك الله ورسوله، قد يكون كامنا لأنه أكثر نورا، ده نور عمال يزداد داخليا في قلبك لدرجة إنه غير راضي يفارق اللسان».