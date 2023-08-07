أمين الفتوى: فاقد الوعي غير ملزم بقضاء الصلاة الفائتة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال حدوث فقد للوعي أو غيبوبة، فإن فاتته صلاة، رفعت عنه في هذه الفترة، لأنه أصبح غير مكلف بفقدانه للوعي.

النائم يختلف عن فاقد الوعي

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «النائم يختلف عن فاقد الوعي، لأن النائم يدرك ما حوله، لكن فاقد الوعى، غائب، فلو حدث له غيبوبة أو فقدان في فترة الظهر، إلى أذان العصر، فإنه غير ملزم بصلاة الظهر».

واستكمل: «لو فاق فاقد الوعى، بعيد عن وقت الصلاة، يؤدي الصلاة وهو ملزم بها، لكن إذا فاته وقتها، فإنه غير ملزم بقضائها»، لذلك يجب على الإنسان أن يلتزم بصلاته، حيث تخور صحته، وتبقى صلاته وأعماله بينه وبين الله عز وجل وثوابه.