تعرف على برامج كلية العلوم في جامعة المنصورة

تسعى كلية العلوم بجامعة المنصورة، لأن تكون من بين أفضل عشر كليات للعلوم الأساسية في الشرق الأوسط في عام 2030، بعدما أعلن وزير التعليم العالي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لكلية العلوم، التي تتضمن الحدود الدنيا لكليات هذا العام، وتضم الكلية العديد من البرامج النوعية المميزة.

أهم البرامج النوعية والأساسية في كلية العلوم جامعة المنصورة

وتنشر «الوطن» لقرائها أهم البرامج الأساسية والنوعية، التي توجد في كلية العلوم جامعة المنصورة للطلاب الجدد والراغبين في الالتحاق بهذه البرامج، وفقا للموقع الرسمي للكلية للشعبتين علمي علوم ورياضيات كما يلي:

البرامج الأساسية بكلية العلوم:

برامج علمي علوم: قسم الكيمياء، وقسم الحيوان، قسم النبات، قسم الجيولوجيا

برامج علمي رياضيات: قسم الفيزياء، قسم الرياضيات

برامج مشتركة علمي علوم-رياضيات: قسم الفيزياء، قسم الجيولوجيا.

برامج كلية العلوم النوعية:

برامج علمي علوم: التكنولوجيا الحيوية، الكيمياء الحيوية التطبيقية والبيولوجيا الجزيئية

برامج مشتركة علمي علوم-رياضيات: البتروكيماويات وتطبيقاتها، جيولوجيا البترول والتعدين، الكيمياء والأدلة الجنائية، الفيزياء الطبية

فتح مكتب التحويلات المركزي للبرامج النوعية المميزة

وقد أعلنت جامعة المنصورة عن فتح مكتب التحويلات المركزي لطلاب الثانوية العامة الجدد والراغبين في الالتحاق بالبرامج، غدا الثلاثاء، لاستلام طلبات التحويل للبرامج النوعية المميزة بكليات الجامعة وفقا للحد الأدنى للقطاع، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة التنسيق الإلكتروني.