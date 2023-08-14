نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة المنصورة 2023.. اعرف شروط الالتحاق

14 يوما هي المدة التي فصلت بين ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ففي 31 يوليو الماضي، كشف وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة وكرم الأوائل وأسرهم، لتنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، ومع إغلاق باب التنسيق الخميس الماضي، أسدلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الستار على تلك المرحلة، بإعلان الحدود الدنيا للكليات المختلفة، وبينها نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة المنصورة 2023.

نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة المنصورة 2023

وأوضحت الوزارة، نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة المنصورة 2023، بواقع 88.2% لشعبة علمي علوم، كما أتاحت معظم كليات طب بيطري في مختلف الجامعات لطلاب المرحلة الثانية.

أقسام كلية طب بيطري جامعة المنصورة 2023

وحددت جامعة المنصورة، عدة أقسام للدراسة داخل كلية طب بيطري بالجامعة، وجاءت الأقسام كالآتي:

قسم الباثولوجيا

قسم الباثولوجيا الإكلينيكية

قسم البكتريا والفطريات والمناعة قسم الأدوية

قسم التغذية وأمراض سوء التغذية

قسم أمراض الباطنة والأمراض المعدية

قسم طب الأحياء المائية

قسم سلوكيات ورعاية الحيوان

برامج كلية طب بيطري جامعة المنصورة 2023

ويوجد بالكلية عدة برامج مختلفة للدراسة بها وهي:

برنامج صحة وسلامة الغذاء

برنامج الحيوانات الأليفة

برنامج طب ورعاية الطيور والأرانب

برنامج الأدوية ومستحضرات البيولوجية

برنامج المعامل الشخصية والتحليلية البيطرية

أوراق التقديم لكلية طب بيطري المنصورة

وأوضحت الجامعة، أنه يوجد عدد من الأوراق التي يجب على طلاب الثانوية العامة تقديمها وهي:

- شهادة الثانوية العامة

- صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

وحددت الجامعة شروط القبول في الكلية، وهي أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع الكلية المحدد من قبل تنسيق الجامعات المصرية.