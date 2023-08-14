تنسيق كلية التجارة 2023-2024 في جامعة المنصورة.. تقبل من 305.5 درجة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق كلية التجارة 2023-2024 في جامعة المنصورة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منذ قليل للإعلان عن كافة التفاصيل.

تنسيق كلية التجارة 2023-2024 في جامعة المنصورة

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» تنسيق كلية التجارة 2023-2024 في جامعة المنصورة للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام في ضوء بيان وزارة التعليم العالي، وجاءت الحدود الدنيا للشعب الأدبية في كلية تجارة المنصورة 305.5 درجة.

مصاريف كلية التجارة جامعة المنصورة

وتبلغ مصاريف كلية التجارة جامعة المنصورة 2023، كما يلي، وفقا للموقع الرسمي للكلية:

- مصاريف الانتظام 347 جنيهًا.

- مصاريف الانتساب 850 جنيهًا.

ويمكن للطالب التحويل من الانتساب إلى الانتظام في الكلية بشرط حصوله على تقدير عام جيد على الأقل

أقسام وبرامج كلية التجارة بجامعة المنصورة

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التجارة، أربعة أعوام دراسية، تتضمن ثمانية فصول دراسية بواقع فصلين في كل سنة، ويكون التخصص في الفرقة الثالثة، حيث توجد شعبة «المحاسبة، وإدارة الأعمال، وشعبة الاقتصاد، وشعبة الإحصاء التطبيقي والتأمين»، وفي الفرقة الرابعة تنقسم شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال إلى شعبيتين «المحاسبة وإدارة الأعمال»، وتستمر كل من شعبة الاقتصاد والإحصاء التطبيقي والتأمين، وعليه فإن مكونات البرامج الخمسة للكلية تشترك معًا في الفرقة الأولي والثانية، بالإضافة إلى أن الكلية تضم برنامج التمويل والاقتصاد وهذا البرنامج يؤهل الخريج للعمل في البنوك والمؤسسات المالية، ويعادل الدراسة بالجامعات الأجنبية.