كل ما تريد معرفته عن أقسام كلية العلوم في جامعة المنصورة

تعتبر كلية العلوم في جامعة المنصورة، إحدى الخيارات الهامة أمام طلاب الثانوية العامة 2022 للالتحاق بها، ولذلك يجب التعرف على أقسامها قبل ظهور تنسيق الجامعات 2022، حيث تعد واحدة من أعرق كليات الجامعة، التي احتفلت خلال العام الجاري باليوبيل الذهبي لها لمرور أكثر من 50 عاما على إنشائها.

أقسام كلية العلوم في جامعة المنصورة

وتستعرض «الوطن» لطلاب الثانوية العامة 2022 قبل التنسيق أقسام كلية العلوم في جامعة المنصورة، والتي تضم 6 أقسام رئيسية وهي: «الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - علم الحيوان - النبات - الجيولوجيا»، وكل قسم من هذه الأقسام له ما يميزه، بالإضافة إلى 3 من البرامج النوعية المتميزة، وهي برنامج التكنولوجيا الحيوية في قسم الفيزياء، وبرنامج جيولوجيا البترول والتعدين، وبرنامج البتروكيماويات وتطبيقاتها، وقسم علم النبات.

البرامج العلمية بنظام الساعات المعتمدة

وأدخلت كلية العلوم البرامج العلمية المميزة بنظام الساعات المعتمدة حديثا كنوع من التطوير داخل الأقسام العلمية وهي:

برنامج التكنولوجيا الحيوية: وهو برنامج جديد يتميز بنظام الساعات المعتمدة، وهو متخصص في مجال العلوم التطبيقية لإعداد خريج قادر على التعامل مع المجتمع وحل مشاكله في مختلف مجالات التكنولوجيا الحيوية.

برنامج جيولوجيا البترول والتعدين: ويهدف إلى تقديم مستوى تعليمي متميز ذو كفاءة عالية في مجالي جيولوجيا وجيوفيزياء البترول.

برنامج البتروكيماويات وتطبيقاتها: وهو من المجالات الواعدة خاصة مع التطور الهائل في مجالات البترول، وهو برنامج حديث يعمل بنظام الساعات المعتمدة.

وتتميز الكلية بوجود عدد كبير من المختبرات العلمية المجهزة بأحدث الأجهزة البحثية والتدريسية، علاوة على وجود مكتبة رقمية، ومتحف لعلم الحيوان، ومتحف جيولوجي وغيرها من المتاحف والمعامل الحديثة التي تؤهل الطالب لسوق العمل.